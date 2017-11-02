В Египте впервые по антитеррористическому закону осудили христианина

Копт Эндрю Насиф стал первым христианином, осужденным по новому египетскому закону, направленному против терроризма. Обвиненный в разжигании ненависти, Насиф получил пять лет тюрьмы, сообщает "Седмица".

По данным СМИ, молодой человек резко критиковал в социальных сетях судебную систему Египта, однако в этом власти усмотрели призыв к насильственному свержению конституционному строя. Ему также было инкриминировано хранение и распространение листовок некоей организации, выступающей за свободу слова и мысли.

Насиф – один из 28 активистов и блогеров, арестованных в мае за «подрывную деятельность».