В Британии выбрали 6 Библейских заповедей из 10, которые решили выполнять

Новый социологический опрос показал, что часть Библейских заповедей более не воспринимается всерьез британцами, ибо большинство из них считает, что из 10 заповедей сегодня сохраняют свою важность лишь 6.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, по данным отчета, подготовленного социологическим центром YouGov по итогам опроса, не только обычные граждане, но и христиане в Британии далеко не едины в своих отношениях к ряду Библейских заповедей – в особенности к заповеди «не сотвори себе кумира, не поклоняйся другим богам», не считая их важными для своей духовности и веры.

В отчете, в частности, приводятся данные, что нынешние британцы наиболее едины в своих мнениях в отношении заповедей «не убий» и «не укради» – их считают по-прежнему важнейшими и актуальными 93 процента опрошенных. Еще 87 процентов участников опроса считают правильной и важной заповедь «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», а 73 процента принимают и почитают заповедь «не прелюбодействуй». Заповеди «почитай отца твоего и мать твою» и «не пожелай ничего, что у ближнего твоего» уважают и стремятся блюсти 69 и 61 процентов участников опроса, соответственно.

А вот заповедь «не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему» считают важной и актуальной в наше время лишь 31 процент участников опроса, и лишь 23 процента понимают и принимают заповедь «не поминай имя Господа твоего всуе». Лишь 20 процентов опрошенных считают справедливой и важной заповедь «не поклоняйся и не служи другим богам», и только 19 процентов принимают всерьез заповедь «помни день субботний, чтобы святить его». «Те четыре заповеди, которые большинство британцев продолжает считать важнейшими в наши дни, в наибольшей мере касаются вопросов вероисповедания, – говорится в отчете центра YouGov. – И нет ничего удивительного в том, что именно по этим заповедям наиболее явно и широко расходятся мнения верующих христиан и неверующих участников опроса».

Среди христиан, участвовавших в опросе, 43 процента считают по-прежнему важной заповедь «не поклоняйся и не служи другим богам», а 38 процентов принимают и блюдут заповедь «не поминай имя Господа всуе». Но лишь 36 % христиан считают по-прежнему важной и актуальной заповедь «не поклоняйся и не служи другим богам», а 31 процент принимает и почитает заповедь «помни день субботний, чтобы святить его». Опрос был проведен 10-11 октября, а его выборкой было охвачено 1680 взрослых жителей Британии, включая 638 христиан.