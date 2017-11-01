Французский суд постановил снести крест с памятника Папы Римского Иоанна Павла II

Крест, который является частью статуи покойного Папы Римского Иоанна Павла II в городе Плоэрмель, Франция, будет снят после решения высшего административного суда, вынесшего вердикт после десятилетней битвы юристов, разбиравших христианскую символику памятника в светском пространстве.

Как сообщает "Седмица", французские консерваторы, наряду с польскими политиками, осудили это решение, часть их констатировала, что секуляризация в современном обществе вступает в противоречие с европейскими ценностями.

The Telegraph сообщил в понедельник, что Плоэрмель получил статую в подарок в 2006 году, скульптура изображает покойного понтифика молящимся, стоящим под аркой и большим крестом. Проект памятника был выполнен Зурабом Церетели.

Французский суд постановил, что крест должен быть удален, так как он находится в общественном месте и нарушает таким образом закон 1905 года, который ввел строгое разделение Церкви и государства.

Председатель Совета министров Польши Беата Шидло, предложила перевести скульптуру на безопасную польскую землю, чтобы "спасти ее от цензуры".

«Великий поляк и великий европеец, Папа является символом христианской, единой Европы», сказала Шидло в своем интервью. «Секуляризация государства, пропагандирующего ценности, чуждые нашей культуре, приводит к терроризму европейцев в их повседневной жизни», по ее мнению.