Более ста ученых возобновили поиски Ноева ковчега на горе Арарат в Турции. Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Independent".

«Я считаю, что нужна тщательная и серьезная научная работа на месте, и мне приятно в ней участвовать. У нас есть необходимые технические ресурсы и мы задействуем местных экспертов», — рассказал профессор Пол Эспранте из Калифорнии. Вместе с другими исследователями он приехал на трехдневную конференцию в Турции, посвященную предстоящим поискам.

Он отметил, что пока рано говорить, что именно ожидается найти, но ученые обещают сообщать обо всех находках.

Ноев ковчег упоминается в иудейских, христианских и мусульманских священных текстах. В Танахе рассказывается, что Ной построил огромное судно, чтобы спасти свою семью и все виды земных животных во время Всемирного потопа. Там же написано, что после окончания потопа, который длился более года, ковчег пристал к горе, известной сегодня как Арарат.

Многие историки считают, что Всемирный потоп действительно случался. Американские ученые Райан и Питмен утверждают, что масштабное наводнение в районе Черного моря произошло в 5500 г. до н. э.

С XIX столетия на Арарате в поисках остатков Ноева ковчега побывало множество экспедиций. В 2010 году японо-турецкая команда заявила, что нашла вмерзшие в ледник останки судна на высоте 4000 метров. На современных аэрофотоснимках виден объект, похожий на часть корабля.