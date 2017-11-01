Полиция Франции, согласно антитеррористическому закону, получила право закрывать религиозные организации

С 1 ноября во Франции отменяется режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в ноябре 2015 года - соответствующий указ подписал президент страны Эммануэль Макрон.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "The Independent", вместо режима ЧП отныне во Франции будет действовать новый антитеррористический закон, который значительно расширяет полномочия правоохранительных органов, и фактически частично заменит режим чрезвычайного положения. Согласно документу, теперь французская полиция имеет право проводить обыски, закрывать религиозные организации, а также ограничивать перемещение подозреваемых в связях с экстремистами.

Напомним, серия терактов Париже и его пригороде произошла вечером 13 ноября 2015 года. Жертвами терактов стали 130 человек. Более 350 получили ранения.