Во Франции в ответ на постановление снять крест с памятника Иоанну Павлу II, началась кампания "Не трогай мой крест!"

Во Франции под лозунгом "Не трогай мой крест!” ширится общественная кампания, спровоцированная постановлением Госсовета страны снести крест с памятника Иоанну Павлу II в бретонском городке Плоэрмель.

Как сообщает Еuronews, высшая юридическая инстанция сочла наличие христианского символа в общественном месте противоречащим светскому характеру республики. Правые политики заклеймили решение как “позорное” и призвали к мобилизации тех, кому не безразлично культурное и историческое наследие страны.

Памятник понтифику был установлен в Плоэрмеле в 2006 году и, как уверяют в муниципалитете, никому не мешал. Пока в 2009 году левые активисты из Федерации свободной мысли не инициировали судебный процесс с требованием его сноса. Дело прошло несколько инстанций, пока не оказалось на рассмотрении в Государственном совете.

Скандал со сносом креста приобретает международный размах. Правительство Польши заявило, что готово выкупить памятник своему знаменитому соотечественнику у французов. Но в Плоэрмеле рассматривают и вариант продажи памятника в частную собственность.