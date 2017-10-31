О чем Николай II писал в письмах своей жене в Москве разместили на билбордах

Фотографии последнего российского императора Николая II и его семьи и избранные цитаты из их переписки появились на билбордах в разных районах Москвы.

Посвященные любви, браку и семейному счастью, цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу являются частью проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви», сообщает Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Отныне нет больше разлуки. Наконец мы соединены, скованы для совместной жизни, и когда земной жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вечно вместе» - , одна из цитат.

*** Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, 17 июля отмечает День памяти Святых Царственных Мучеников.



