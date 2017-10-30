В Польше прошла международная научная конференция, посвященная 70-летию первых находок в Кумране

В Католическом Университете Иоанна Павла II в 25-26 октября прошла международная конференция по кумранистике. Научное мероприятие приурочено к юбилею обнаружения первых свитков общины Мёртвого моря в 1947 году, сообщает "Седмица".

Название конференции «Свитки Мертвого моря через 70 лет. Манускрипты, традиции, интерпретации и их библейский контекст». В течение семидесяти лет ведется расшифровка и публикация находок, которые археологи и коллекционеры продолжали обнаруживать ещё много лет после первых открытий.

Значение свитков трудно переоценить, в частности для текстологии. Они дали множество библейских рукописей с вариантами текста, отличными от тех, которые были уже известны к середине XX века. Также было найдено огромное количество древнееврейских, арамейских и греческих манускриптов с апокрифическими и псевдоэпиграфическими текстами эпохи Второго Храма, которые оставались известны лишь в поздних переводах на другие языки. Все эти тексты были созданы в период с III века до Р. Х. по II век по Р. Х.

Кумранские рукописи, сохранившиеся часто лишь во фрагментах, открыли неведомый до сих пор мир иудейской мысли и исканий в области не только богословия и экзегесиса Библии, но и астрономии, минералогии, ботанике... Тексты дали много новых данных как о жизни Палестины, развитии иудейской религии периода раннего иудаизма, а также пролили новый свет на проблему происхождения христианства и содержание текстов Нового Завета.

Цель нынешней конференции, по замыслу её организаторов, заключалась в обмене между исследователями результатами изысканий в области кумранистики и сопряженных с ней дисциплин, методы и достижения которых используется при анализе текстов Мертвого моря. Сюда относятся археология, палеография, лингвистика, история Древнего мира, социология, религиоведение и т. д.

Основными спикерами исследовательского симпозиума стали известные библеисты и кумранисты из Польши, Израиля, США, Германии, Швейцарии, Бельгии и др.

Профессор ветхозаветных исследований Йельского Университета Джон Дж. Коллинз представил пленарный доклад «Исторический контекст зарождения секты, известной из свитков Мёртвого моря».

Главный редактор пятого издания Biblia Hebraica, профессор Высшей францисканской школы библеистики и археологии в Иерусалиме, Адриан Шенкер выступил с докладом на тему: «Существовал ли профессиональные переписчики отдельных книг Библии в Кумране? Исследование истории текста между III и I веком до Р.Х.»

Пленарный доклад профессора библейских исследований Лорена Т. Штукенбрука (Университет Людвига Максимилиана, Мюнхен) был посвящён теме значения эфиопской традиции для реконструкции арамеоязычной традиции, зафиксированной в Первой книге Еноха.

Один из самых крупных специалистов по текстологии Ветхого Завета профессор Еврейского университета в Иерусалиме Эмануил Тов представил выступил с темой «Историко-культурный фон библейского корпуса Кумранских текстов».

В рамках конференции состоялся семинар, посвященный пятому изданию древнееврейской Библии, так называемой Biblia Hebraica Quinta (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart). Работу над этим изданием, начатым в 2004 г., планируется закончить к 2020 г.