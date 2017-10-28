Глава УГКЦ в Лондоне заговорил о необходимости примирения с Россией

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) заявил, что УГКЦ уже сейчас начинает говорить о необходимости украинско-российского примирения.

Как сообщает "Голос Америки", об этом он сказал в Лондоне на встрече в Королевском институте международных дел Chatham House.

“Нет ненависти между русскими и украинцами. Это не религиозный конфликт. Украина - многоэтническая и многорелигиозная страна. Речь идет о конфликте двух проектов, двух видений нашего будущего”, - сказал глава УГКЦ.

Святослав Шевчук указал на пример исторического примирения Польши и Германии, важным шагом, в котором было совместное открытое письмо польских и немецких религиозных лидеров под лозунгом “Прощаем и просим прощения”.