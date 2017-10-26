Археологи предполагают, что "Следы Бога" возникли, когда израильтяне входили в Землю Обетованную

«Следы Бога» – выложенные из камней гигантские фигуры, похожие на отпечатки сандалий – могли возникнуть в период, когда древние израильтяне входили в Землю Обетованную, считают археологи.

Название загадочных артефактов – условное, отмечают археологи, поскольку установлено, что они являются делом рук человеческих, собщает «Седмица».

Однако, поскольку существует большая вероятность, что они появились во времена Иисуса Навина, который после смерти Моисея возглавил вход израильтян в Землю Обетованную, их вполне можно называть «следами Бога» в фигуральном смысле слова. Большинство исследователей полагают, что эти «следы» действительно были выложены Иисусом Навином и его последователями.

«Следов Бога» насчитывается шесть. Все они расположены в непосредственной близости от реки Иордан, на его западном берегу. Размеры «отпечатков сандалий» впечатляют: каждый из них превосходит по длине два футбольных поля.

Сайт WND приводит слова израильского археолога Адама Зерталя, который считает самым удивительным из «следов Бога» структуру, расположенную на горе Гевал – той самой, где по указанию Моисея древние израильтяне произносили проклятия на нарушителей закона.

В центре данной структуры находится гигантский алтарь размером 10 на 7,5 метров. В ходе раскопок были найдены обгоревшие кости животных и пепел – это подтверждает, гипотезу о том, что здесь проходили жертвоприношения.

Зерталь полагает, что речь идет об одном из алтарей, воздвигнутых Иисусом Навином после того как сыны Израилевы вошли в Ханаан. Эти события описаны в книге Иисуса Навина (Нав. 8,30).

По мнению другого археолога, Адама Элияху Берковица, форма сандалии была выбрана неслучайно. Создавая такие святилища, древние евреи хотели явственным образом воплотить обетование Бога, записанное в книге Второзакония: «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного будут пределы ваши» (Второзак. 11, 24).

В то же время сохранность ряда «следов Бога» вызывает опасения. Израильские экологи бьют тревогу в связи с обустройством мусорного полигона всего в 200 метрах от «следа», расположенного в Галгалах. «Использование тяжелой техники на этой свалке неминуемо приведет к разрушению памятника», - убежден директор Общества защиты природы в Израиле, Иудее и Самарии Ариэль Фильнер.