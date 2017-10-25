Илия II поздравил Каху Каладзе с избранием на пост мэра Тбилиси

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил самого титулованного игрока в истории грузинского футбола, звезду суперклуба «Милан» и национальной сборной Каху Каладзе с победой на местных выборах и избранием на пост мэра Тбилиси, пожелав ему успехов, сообщает Interpressnews.ge.

«Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на местных выборах. Вы не столь давно начали деятельность в политическом пространстве, но своей энергичностью и здравомыслием в короткое время завоевали серьёзный авторитет», - говорится в поздравительном письме Патриарха Грузинского, распространенном пресс-службой правящей партии «Грузинская мечта».