В Бразилии христиане протестуют против спектакля, в котором Христос изображен трансгендерной женщиной

В Бразилии идут протесты против спектакля «Евангелие от Иисуса, царицы небесной», в котором Сын Божий изображен в виде трансгендерной женщины. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost.

В стране давно уже идут «войны культур», в которых христиане и другое «консервативное население» постоянно протестует против новых мод и веяний – в частности, требуют запретить оскорбительную театральную постановку. «У нас в Бразилии есть уродливая привычка заметать все подряд под ковер, – говорит Рената Карвало (Renata Carvalho), актриса, которая исполняет главную и единственную роль в этом спектакле. – А в моем спектакле я высвечиваю то, о чем только думают, но не говорят. И я убеждена, что это хорошо, когда срываются маски».

Актриса уже проехала со своим вариантом спектакля«Евангелие от Иисуса, царицы небесной» по всей Бразилии – он прошел в 60 городах, несмотря на протесты христиан, которые обращаются с петициями к властям и с исками в суды, требуя его запретить. «Исполнение этого чудовищного спектакля ввергает зрителей в истязания, подобные тем, которые претерпевали первые христианские мученики за веру, когда их бросали на растерзание диким зверям на римских аренах ради забавы и зрелищ» – говорится в одной из петиций. Один из судей все же осмелился выдать запрет на спектакль, назвав постановку «унизительной», «агрессивной» и демонстрирующей «низменный вкус», но решение суда было обжаловано и отменено судом высшей инстанции.

Христиане других стран уже не раз выступали с протестами против этого спектакля, включая его первоначальную постановку, подготовленную автором, сценаристкой и актрисой Джо Клиффорд (Jo Clifford) и прошедшую на театральных сценах Великобритании. «В пьесе действует трансгендерная женщина-Иисус, вновь пришедшая в мир в наши дни, говорила Джо Клиффорд в своеминтервью тогда, в 2015 году. – Она обращается к людям с проповедью и иллюстрирует ее всем нам известными евангельскими притчами. Она причащает аудиторию, хлебом и вином, и это в действительности как бы символ общей сплоченности пред лицом смерти, а потом она благословляет зрителей».

Один из вариантов этого спектакля был поставлен также в Глазго (Шотландия) еще в 2009 году, и собрал тогда целую демонстрацию протестующих численностью примерно в 300 человек. Протестующие распевали псалмы и несли плакаты с надписями «Иисус, царь царей, а не царица небесная» и «Бог говорит: Мой Сын не извращенец».

В Бразилии, стране римско-католического большинства, в последние годы выросла численность евангелистов, и ныне евангельскую веру исповедует примерно каждый пятый ее житель. Именно евангелисты и преобладают среди протестующих против спектакля. Вообще же в этой стране ЛГБТ активисты и евангелисты постоянно конфликтуют.