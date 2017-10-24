Папа Римский обсудил с Патриархом Иерусалимским пути достижения церковного единства

Папа Римский встретился 23 октября в Ватикане с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. В своем слове понтифик отметил, что трудности сегодняшнего дня и раны прошлого не должны помешать христианам на пути к единству, сообщает "Благовест-Инфо".

Вырази солидарность с теми, кто на протяжении десятилетий страдает от конфликтов в Святой земле, Папа выразил глубокое сожаление в связи с продолжающейся неопределенностью ситуации, отсутствием взаимопонимания между сторонами, ограничением фундаментальных прав и массовой эмиграцией.

Глава Римско-Католической Церкви также выразил сожаление в связи неоднократными проявлениями нетерпимости по отношению к святыням – будь то христианским, мусульманским или иудейским. В частности, в последние годы в Израиле иудейскими экстремистами был осквернен целый ряд христианских храмов.

Знаком надежды в сложившейся ситуации является богословский диалог между католиками и православными, а также сотрудничество православной и армянской Иерусалимскими патриархиями и францисканской кустодией Святой земли в реставрации Гроба Господня, убежден Франциск.

Патриарх Феофил, находящийся в Риме 22-25 октября, также встретился с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарю по отношениям с государствами архиепископом Поло Ричардом Галлахером. В программе патриаршего визита – беседа с президентом папского совета по содействию христианского единства кардиналом Куртом Кохом и главой совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Жан-Луи Тораном.

Ранее нынешний предстоятель Иерусалимской Церкви уже встречался с Папой Франциском дважды. В мае 2014 – в ходе визита понтифика в Святую землю и в том же году в Ватикане, по случаю молитвы о мире в Святой земле.

На прошлой неделе Патриарх Феофил встречался в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, являющимся хранителем святынь Иерусалима. Хашимитский монарх заверил Патриарха, что он уделяет такое же внимание сохранности христианских святынь, как и мусульманских.

Со своей стороны, Феофил III заверил Абдаллу II, что жители Иерусалима – будь то христиане или мусульмане – высоко ценят внимание короля к их проблемам, а также попытки монарха сохранить христианское присутствие в Святом граде.

Как отмечают эксперты, в ходе встречи Патриарха и монарха обсуждалась такая тема, как незаконное, с точки зрения Иерусалимской патриархии, приобретение церковной недвижимости в Израиле иудейской организацией «Атерет коганим». Комментируя сделку, король Абдалла заявил, что «любая попытка отнятия собственности христиан в Иерусалиме недействительна и подлежит должна быть заблокирована».

29 октября Патриарх Феофил планирует встретиться в Афинах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. 1 ноября в его программе – переговоры с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.