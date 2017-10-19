В Нигерии похитили четырех британских миссионеров

Четверо британских миссионеров был похищены в штате Дельта на юге Нигерия. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today".

Четверо христиан занимались распространением бесплатных лекарств в отдаленных регионах Нигерии, когда 13 октября они был похищены вооруженными людьми, сообщил 18 октября представитель полиции штата Дельта.

«Похитители пока что не выходили на связь, но мы проводим расследование, чтобы выяснить мотивы похищения и добиться освобождения миссионеров, не ставя под угрозу их жизнь», - сказал представитель полиции Эндрю Аниамака.

Похищения с целью выкупа весьма распространены в ряде областей Нигерии. В частности, в дельте Нигера за последние годы похищались многие иностранцы.