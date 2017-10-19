Встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского не сблизила две Церкви - заявили в РПЦЗ

Встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского не привела к сближению РПЦ и Римо-католической церкви, заявил первоиерарх РПЦЗ, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал). Об этом сообщают "РИА Новости".

Историческая встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление, состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.

"Я не думаю, что после нее что-то сдвинулось в сторону сближения", - выразил уверенность митрополит Иларион.

По его словам, "с точки зрения православия, это (сближение) невозможно без отказа католической церкви от некоторых ее догматических учений".

"Они существуют многие десятилетия, и никаких подвижек нет. Католики не отказываются от учения, что Папа Римский – глава церкви, что он непогрешим в своих постановлениях. Они не отказались от многих других учений, которые для нас являются неприемлемыми", - сказал владыка.

Он отметил, что "встреча Патриарха Кирилла с Папой Франциском была посвящена общественным вопросам".

"Святейший Патриарх неоднократно указывал на то, что в условиях нынешнего нравственного падения мира всем христианским церквам нужно вместе бороться с этим и защищать христианские ценности. К сожалению, это не очень получается. Так что, думаю, перед Патриархом стоял вопрос не объединения с католиками, а просто решения морально-нравственных вопросов в мире", - отметил первоиерарх РПЦЗ.