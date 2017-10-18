В США религиозные организации смогут самостоятельно решать, каким правовым нормам подчиняться

23:40, 18 октября 2017
Мир
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Генпрокурор Джефф Сешнс помогает Дональду Трампу выполнять предвыборные обещания, данные религиозным консерваторам. Фото Reuters

Министерство юстиции США опубликовало Меморандум о законодательной защите религиозных свобод для всех административных учреждений и исполнительных органов государства.

Документ, подписанный генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, содержит 20 принципов защиты свободы вероисповедания и существенно расширяет права и свободы верующих, в том числе возможность влияния на политику государства, сообщает "НГ-Религии".

Меморандум предусматривает право работодателя отказывать в трудоустройстве по религиозным мотивам, и, по мнению ряда экспертов, эта причина становится универсальным инструментом против неугодных служащих.

Наиболее резко откликаются на меморандум представители меньшинств и светские правозащитные организации, по мнению которых закон позволит религиозным организациям "оправдывать неповиновение любому закону, с которым они не согласны, независимо от вреда, который это причиняет окружающим".

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