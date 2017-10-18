В еврейском районе Лондона историческое здание купил мусульманский центр

Историческое здание в еврейском районе Лондона куплено мусульманским центром под «просветительскую деятельность», и по этому поводу в местной общине и прессе разгорелись страсти, но раввины призывают к спокойствию и толерантности.

Как сообщает "Седмица", со ссылкой на "Тheguardian", старинное здание Golders Green Hippodrome долго служило в качестве театра и видело выступления Марлен Дитрих и Лоуренса Оливье, но в 1968 году было преобразовано в концертный зал для симфонического оркестра BBC и радиостудии, и прослужило в этой роли до 2004 года, пока не просел потолок, и студия не съехала. Два года здание пустовало, а в 2007 после ремонта его купила за 5 млн. фунтов христианская евангельская организация «Международный христианский центр имени аль-Шаддая» и вела тут свою деятельность более 10 лет. И вот в этом году здание было выкуплено за 5,25 млн. фунтов шиитской исламской благотворительной организацией под названием «Центр исламского просвещения».

Новость вызвала разброд умов в местном населении, где высока доля евреев. Большинство толерантно напирает на свою обеспокоенность транспортными пробками, а меньшинство решается на открытые исламофобские заявления. В результате местные раввины осуждают язык «неприязни и угроз», который вызывает у них неприятные ассоциации с прошлым антисемитизмом.

В исламском центре будут проходить конференции, семинары, лекции, молодежные мероприятия, будут работать курсы английского языка, внеклассные клубы для школьников, а также «от случая к случаю» проводиться молитвенные собрания, как сообщил Ахмед аль-Каземи, представитель центра, в своем интервью новостной службе Observer. «Мы всегда рады видеть в Центре всех граждан, независимо от их веры и происхождения, – говорит Аль-Каземи. – Мы надеемся наладить прекрасные отношения с другими местными религиозными организациями и полностью интегрироваться в местную общину».

Центр уже подал официальную заявку на переименование из «церкви» и «дом богослужений» и продление часов работы. Сейчас идет общественное обсуждение этой заявки (оно закончится 26 октября), и есть уже более 200 возражений. Местные жители выступили против Центра в официальной петиции, где они ссылаются на пробки, шум, загрязнение атмосферы, проблемы с парковкой и «ухудшение качества нашей жизни и безопасности», эта петиция уже собрала более 5 тысяч подписей. Некоторые возражения заходят еще дальше. «Из-за этого центра еврейское население сбежит отсюда, а наш чудесный район будет заполонен бурками и паранджами» – пишет один протестант. А другой полагает, что «открытие этой мусульманской организации в самом сердце одной из двух еврейских общин Лондона – весьма опасная затея, которая может привести к насилиям и актам террора».

Местные раввины всячески пресекают подобные настроения. «Я не сомневаюсь, что примерно такие же заявления делались в адрес евреев, когда они поселились в районе Golders Green в 1920-е годы, – говорит раввин Марк Голдсмит (Mark Goldsmith). – И по сей день наш район далеко не полностью еврейский. Здесь есть место для всех, мы все тут живем в мирном соседстве. Таков дух Лондона».