Археологи обнаружили уникальный храм одного из наиболее значимых египетских фараонов

В Абусире (некрополь эпохи Древнего царства) были найдены руины храма фараона Рамзеса II, который жил в эпоху Нового царства и был одним из самых значительных правителей древнего Египта. О находке сообщили археологи из чешско-египетской миссии, сообщает "Телеграф".

Археологи из Чешского института египтологии в содружестве с египетскими исследователями проводят раскопки в Абусире с 1976 года. Их последней находкой стал храмовый комплекс, посвященный Рамзесу II. По словам заместителя директора чешско-египетской миссии, Мохамеда Мегахеда (Mohamed Megahed), размеры храма - 52×32 метра. За ним находился большой внешний двор, окруженный стенами, которые были сложены из сырцового кирпича. В дальнем конце двора располагалось построенное из камня святилище, к которому вела лестница или плоский подъем. Слева и справа от храмового комплекса были построены два длинных здания, по-видимому, хранилища.

По словам директора миссии, профессора Мирослава Барта (Miroslave Barta) остатки святилища были покрыты плитами из песчаника и обломками камней, на которых сохранились фрагменты разноцветных рельефов. Они не только помогли археологам восстановить схему святилища, но и датировать весь храмовый комплекс. Кроме того, исследователи нашли рельеф с выгравированным на нем картушем Рамзеса II, и другой, связанный с культами солярных божеств - Ра и Амона, и богини Нехбет, покровительницы Египта.

Рамзес II был одним из самых значительных египетских правителей. Он провел несколько успешных военных кампаний и вернул египтянам контроль над большой частью Сирии и Финикии. Рамзес развернул грандиозные стройки по всему Египту. Помимо новой столицы Пер-Рамзес в дельте Нила, на юге страны, в Абу-Симбеле были построены храмы в честь фараона и его жены, царицы Нефертари, а в Фивах - поминальный храмовый комплекс Рамессеум. В честь Рамзеса были созданы многочисленные монументы, в том числе колоссальные статуи в Мемфисе и в Нубии.