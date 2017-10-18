Патриарх Варфоломей в Рейкьявике посетил место строительства храма для 3,5 тысяч православных христиан

В Рейкьявике (Исландия) возводится первый православный храм для 3,5 тысяч верующих.

В рамках визита в Исландию Патриарх Константинопольский Варфоломей 14 октября посетил Николаевский приход Московского Патриархата в Рейкьявике и место строительства первого православного храма.

*** Несколько лет назад мэрия Рейкьявика выделила православной общине Русской Православной Церкви под строительство храма земельный участок в центре старой части города. На данный момент в Рейкьявике действует временный домовый храм.

По данным Статистического бюро Исландии, в стране в настоящее время проживают около 3,5 тысяч русскоязычных.

По материалам mospat.ru