Патриарх Варфоломей в Рейкьявике посетил место строительства храма для 3,5 тысяч православных христиан
12:02, 18 октября 2017Мир
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Место строительства первой православной Церкви в Исландии / orthodox.is
В Рейкьявике (Исландия) возводится первый православный храм для 3,5 тысяч верующих.
В рамках визита в Исландию Патриарх Константинопольский Варфоломей 14 октября посетил Николаевский приход Московского Патриархата в Рейкьявике и место строительства первого православного храма.
*** Несколько лет назад мэрия Рейкьявика выделила православной общине Русской Православной Церкви под строительство храма земельный участок в центре старой части города. На данный момент в Рейкьявике действует временный домовый храм.
По данным Статистического бюро Исландии, в стране в настоящее время проживают около 3,5 тысяч русскоязычных.
По материалам mospat.ru
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