В Германии предложили приравнять исламские праздники к католическим

18:55, 16 октября 2017
Мир
900
Фото: islam-today.ru

Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил с предложением приравнять исламские праздники к католическим в тех частях страны, где живет большое количество мусульман; он заявил, что готов обсудить данный вопрос.

Мусульманские праздники в Германии могут стать официальными выходными днями, сообщает Islam-today.

Отмечается, что предложение министра встретило резкую критику со стороны Христианско-демократического союза и партии «Альтернатива для Германии». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter