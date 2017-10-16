В Германии предложили приравнять исламские праздники к католическим
18:55, 16 октября 2017Мир
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Фото: islam-today.ru
Глава МВД Германии Томас де Мезьер выступил с предложением приравнять исламские праздники к католическим в тех частях страны, где живет большое количество мусульман; он заявил, что готов обсудить данный вопрос.
Мусульманские праздники в Германии могут стать официальными выходными днями, сообщает Islam-today.
Отмечается, что предложение министра встретило резкую критику со стороны Христианско-демократического союза и партии «Альтернатива для Германии».
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