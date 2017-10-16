Сенсационное открытие израильских ученых: обнаружены новые участки Стены плача

В ходе раскопок было сделано одно поистине сенсационное открытие. Впервые израильским ученым удалось найти материальные свидетельства существования Элии Капитолины, описанной в трудах Иосифа Флавия, сообщают "Вести".

Впервые за последние 1700 лет израильтяне и гости страны получат возможность увидеть скрытые прежде части Стены плача – одной из главных святынь еврейского народа, а также останки театра периода римского владычества. Презентация будет проведена на открывающейся на этой неделе конференции "Новые археологические открытия Иерусалима и окрестностей", которая приурочена к 50-й годовщине воссоединения столицы Израиля.

На состоявшейся в понедельник, 16 октября, специальной пресс-конференции, проходившей возле Арки Уилсона у Стены плача, было сообщено, что речь идет о восьми объектах, которые в течение веков были погребены под 8-метровым культурным слоем и открыты лишь в последнее время в ходе археологических раскопок, проводимых под эгидой Управления древностей в туннелях под Западной стеной Иерусалимского храма.

В Управлении древностей подчеркивают, что при раскопках были открыты новые участки Стены, сложенные из тех же огромных каменных плит, которые использовались при сооружении Храма. Плиты полностью сохранились и свидетельствуют о качестве строительных работ, производимых в то далекое время.

После того как был удален формировавшийся веками культурный слой, археологи с удивлением обнаружили, что он скрывал среди прочего остатки уникального сооружения, по конструкции напоминающего театр. Эта находка подтверждает известные прежде свидетельства из письменных источников, что возле Храма располагался театр, вероятно драматический.

Судя по первоначальным исследованиям, театр был оборудован сидячими местами (примерно 200), а также системой освещения.

По словам исследователей, этот театр значительно меньше тех, что были построены римлянами в тот же период в Кейсарии, Бейт-Шеане, Бейт-Гуврине. Да и по структуре он иной – больше напоминает не классический амфитеатр, а одеон - здание для проведения певческих и музыкальных состязаний, используемое также для различных общественных целей, например собраний муниципальных властей.

В Управлении древностей подчеркнули, что в течение 150 последних лет, когда начались раскопки в исторической части Иерусалима, исследователи постоянно пытались обнаружить остатки общественных зданий, описанных в литературе (например, в трудах Йосефа Бен-Матитьягу, или Иосифа Флавия). Существовало теоретическое предположение, что древние римляне превратили Иерусалим в свою "культурную колонию", называемую Элия Капитолина, однако прежде материальных свидетельств обнаружить не удавалось. В этом отношении находка стала поистине сенсационной.

Израильские исследователи рассчитывают, что в ходе работ, которые продолжаются, будут обнаружены и другие свидетельства. Пока же, как сообщили руководители работ д-р Джо Узиэль, Техила Либерман и д-р Ави Соломон, в распоряжении археологов оказались менее значимые предметы римского периода – монеты, сосуды, домашняя утварь, распространенные в период после Второго храма.

Предполагается, что новые участки Стены плача будут включены в туристический маршрут, который станет возможен после завершения раскопок.