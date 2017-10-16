Британский музей совместно с радио BBC представят наглядную историю религий за 40 тысяч лет

Британский музей организует выставку «Жизнь с Богами» (Living With the Gods), которая представляет историю верований в образах и артефактах за последние 40 тысяч лет, причем эта музейная выставка будет широко обсуждаться экспертами в серии передач радиослужбы ВВС. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на theguardian.

Долгая история развития общественных верований, обрядов и ритуалов за последние 40 тысяч лет от каменного века до наших дней станет предметом обсуждения в 30-страничной серии радиопередач BBC Radio 4; а вещественные свидетельства этой долгой истории будут представлены зрителям на выставке в Британском музее. Группа экспертов, которая будет обсуждать исторические материалы выставки Living With the Gods, возглавляется Нейлом Макгрегором (Neil MacGregor), бывшим директором Британского музея, и радиослужба отводит на экспертные обсуждения целых шести недель, начиная с этого месяца.

Выставка предметов религиозного поклонения «Жизнь с Богами» откроется в Британском музее 2 ноября, а Нейл Макгрегор, признанный историк, куратор выставки и набожный христианин, возглавит обсуждение многочисленных религиозных ритуалов, обрядов, традиций, празднеств, паломничеств, жертв и многих других проявлений религиозности. Особое внимание при этом будет уделяться связям различных верований с развитием обществ и политическими процессами в них. «Вопросы веры за последние десятилетия занимают все более важное место на глобальной политической сцене, – подчеркивает Макгрегор, – и это не что иное, как наш возврат к давним, многовековым моделям и путям развития общества». Рассматривая один за другим религиозные артефакты, представленные на выставке Британского музея, Макгрегор особо выделяет взаимосвязи в развитии основ веры и общественных структур.

«Эта выставка в целом повествует о преданности идеям и вере, – подчеркнул Макгрегор в своей речи на церемонии открытия, – но не столько об отдельных духовных убеждениях, сколько о том, как модели вероучений определяли модели развития обществ и способствовали их пониманию и объединению. Она показывает, как наши личные деяния вписываются в коллективную деятельность, и как наши общины формируются различными убеждениями, обрядами и традициями, развивающимися вокруг некоей центральной духовной идеи».

По словам эксперта, вся история человечества и веры говорит о том, что «идея отделения религии от политики была невообразима для людей многие тысячелетия. И вера, и политика определяют способ жизни в окружающем мире. Идея отделения одного от другого – это чисто европейское изобретение конца 18-го века». Религия продолжает оставаться большой движущей силой в политике обществ, хотя в Великобритании и западной Европе ее значение ниже, чем в других регионах мира, отмечает эксперт. И хотя выставка, обсуждаемая в серии радиопередач, называется «Жизнь с Богами», «реально она повествует о способах нашей жизни друг с другом», уверен Макгрегор.

Среди объектов выставки можно отметить зороастрийские глиняные таблички, отражающие идею огня – центральную для древней религии того времени и региона; искусно расшитый «плащ сотни птиц», созданный в 20-м веке мастерами народности мяо (мео, хмонги), проживающей в юго-западном Китае – он использовался для религиозного праздника и ритуала обновления духовных связей с предками; светильник с надписями 14-го века из древнего города Алеппо в Сирии; а также модель Храма Гроба Господня в Иерусалиме на месте распятия Христова, изготовленную францисканскими монахами в 1750 годах.