Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" выставлена на аукционе Christie’s

Лик Иисуса работы Леонардо да Винчи, последний шедевр великого художника, остававшийся в частной коллекции, будет выставлен на аукционе Christie’s в США, причем стартовая цена продажи составит 100 млн. долларов. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Лик Иисуса работы великого Леонардо был создан около 1500 года. Он будет выставлен на продажу 15 ноября на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Стартовая цена работы под названием Salvator Mundi, что в переводе с латыни означает «Спаситель мира», составит 100 млн. долларов, и это делает ее одной из самых дорогих картин, когда-либо проданных на аукционе. И хотя изначально аукционный дом не раскрывал имя владельца картины, газета The Wall Street Journal утверждает, что это российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Отмечается, что главный акционер Банка Кипра и бывший владелец «Уралкалия» продает также и другие картины из своей коллекции, среди которых шедевры Гогена, Модильяни, Пикассо и Матисса. «Спасителя мира» он приобрел в 2013 году за 79 млн. долларов, а надеется продать не менее чем за 130 млн. долларов.

О самой картине известно не очень много, так как она многие годы считалась потерянной. В середине XVII века ею владел английский король Карл I, после которого она впервые попала на аукцион в 1763 году, а затем веками переходила из рук в руки от одного европейского монарха к другому, после чего вдруг пропала. Однажды неизвестное полотно было продано на аукционе Sotheby's американскому коллекционеру в 1958 году всего за 45 фунтов. В 2004 году его приобрел Роберт Саймон, известный эксперт по старым мастерам – европейским художникам, творившим до XVIII века. Новый владелец полотна решился его реставрировать, и в ходе этой реставрации в 2005 году было совершено величайшее открытие века в мире живописи – полотно, которое считалось одной из работ «школы да Винчи», освободили от слоев краски и обнаружили под ним оригинальное изображение. Потребовалось шесть лет скрупулезных исследований, после чего картина была определена как шедевр Леонардо да Винчи возрастом более 500 лет. Вскоре после определения, картина была впервые выставлена на престижной выставке в Лондонской национальной галерее в 2011 году для всеобщего обозрения.

В руки нынешнего владельца она попала после ее долгой реставрации. Алан Винтермьют (Alan Wintermute), ведущий специалист аукционного дома Christie’s по картинам старых мастеров, назвал работу да Винчи «святым Граалем», а ее обнаружение – «событием большим, чем открытие новой планеты». По его словам, работу иногда называют мужской ипостасью «Моны Лизы». На полотне запечатлен образ Христа в одеждах голубого и малинового цвета, держащего хрустальный шар в руке.

Теперь великая картина «Salvator Mundi» будет продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке 15 ноября в разделе послевоенного и современного искусства после того, как картина побывала на выставках в Гонконге, Лондоне и Сан-Франциско, где с ней могли ознакомиться потенциальные покупатели. «Мы считаем, что картина уместна в этом разделе в том смысле, что она вечно современна» – отметил Луис Гузьер (Loic Gouzer) директор раздела послевоенного и современного искусства аукционного дома Christie's.