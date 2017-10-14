В Таллине в Епископском саду появились плиты-символы 14 остановок Христа по пути на Голгофу

В Таллине состоялась посадка яблонь в верхнем ярусе Епископского сада. Об этом сообщает "Благовест-Инфо", со ссылкой на агентство LETA.

От вымощенной гранитными плитами главной дорожки отходят диагональные дорожки с новыми газонами между ними. На плитах главной дорожки выгравированы 14 точек, символизирующих остановки Иисуса по пути на Голгофу, созданы площадки под будущие скульптуры. Работы обошлись в 190 000 евро.

Вдоль дорожек установлены скамейки, дополнительное освещение, приведена в порядок кладка крепостного ограждения смотровой платформы.

В ближайшее время также будет отреставрирован и нижний ярус сада, планируется восстановить и средневековый колодец.