В британском парламенте представили доклад о гонениях на христиан

Доклад о преследованиях христиан в период с 2015 по 2017 год был представлен 12 октября в здании британского парламента международным благотворительным фондом «Помощь Церкви в нужде». Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на британское отделение фонда.

«Гонимые и забытые?» - так озаглавлен доклад, свидетельствующий о преследованиях христиан, подобных которым еще не было в течение всей истории Церкви. При этом, с горечью отмечают авторы доклада, мировое сообщество как правило игнорируют бедственное положение последователей Христа, становящихся жертвами ДАИШ (ИГИЛ – террористическая организация), «Боко Харам» и других экстремистских организаций.

«Правительства западных стран не оказали чрезвычайной помощи христианам в таких странах, как Ирак и Сирия, где осуществляется самый настоящий геноцид, - говорится, в частности, в докладе. – Если бы христианские организации и ряд других институтов не заполнили образовавшуюся нишу, христианское присутствие в Ираке и других регионах Ближнего Востока могло бы уже полностью прекратиться».

В докладе также отмечается усугубление положения христиан в ряде преимущественно мусульманских государств и в странах, в которых существует авторитарная система, – таких как Эритрея или Северная Корея.

Хотя гонениям в современном мире подвергаются и последователи других религий, авторы доклада, подготовленного британским отделением «Помощи Церкви в нужде», показывают, что в самом тяжелом положении сегодня находятся именно христиане.

В скором времени доклада «Гонимые и забытые?» будет представлен в палате лордов. На этой презентации выступит ряд христианских епископов, несущих служение в «неспокойных регионах». Так, мелькитский архиепископ города Захле (Ливан) Джон Дервиш расскажет о судьбе ближневосточных христиан. Епископ Мэтью Куках из северной Нигерии предоставит информацию о том, как живут христиане в этом регионе, подвергающемся террору «Боко Харам». Священник из Ирака Салар Каджо расскажет о том, как живут сегодня христиане, бежавшие с Ниневийской равнины при наступлении ДАИШ и начавшие возвращаться в родные селения после изгнания террористов.