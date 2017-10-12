В Латвию доставят мощи новомучеников и исповедников XX века

По благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра с 20 по 29 октября на территории Латвийской Республики будут пребывать святые мощи новомучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений XX века.

Как сообщают "Vesti.lv", торжественная встреча ковчега, в котором находятся частицы мощей 54 святых, состоится 20 октября возле Рижского кафедрального собора Рождества Христова. Святые мощи будут пребывать не только в Риге, но также в Вентспилсе, Лиепае, Даугавпилсе и Резекне.

Как сообщают представители Латвийской Православной Церкви, в Латвию будут доставлены среди прочих и части мощей 15 архипастырей. Например, патриарха Тихона, вступившего на патриарший престол в 1917 году.

Будет доставлена в Латвию и частица мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского, одним из первых пострадавших за Христа в дни гонений.

Среди мощей находятся и мощи двух рижских архипастырей - священномученика Иоанна (Поммера) и священноисповедника Агафангела (Преображенского).

В ковчеге также находятся мощи выдающегося богослова и духовного писателя, сподвижника патриарха Тихона архиепископа Верейского Илариона (Троицкого). Его книга «Без Церкви нет спасения» переведена на латышский язык.

В Латвию также будут доставлены частицы мощей 17 мучеников и исповедников, служивших Святой Церкви в пресвитерском или диаконском сане, а 16 мучеников и исповедников принадлежат к числу монашествующих.