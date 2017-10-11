В Риме открылась выставка русской иконы

Выставка русской иконы открывается во вторник в римском Палаццо Браски, на ней представлены почти 40 работ иконописцев 17-18 веков, а также два современных произведения.

Открытие выставки приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Мальтийским орденом, а также 320-летнему юбилею первых официальных контактов российских дипломатов с властями острова, собщает "Седмица".

"Представленные на выставке иконы рассказывают о важнейшей преемственности традиций в русской иконописи и ее отношениях со всемирной культурой", - заявил на презентации выставки глава управления культурного наследия Рима Клаудио Паризи Презичче.

По словам ее кураторов, молитва и милосердие, ставшие основными темами собрания, являются неотъемлемыми компонентами христианской духовной жизни, и наиболее глубокое отражение они находят в монашестве как Православной, так и Католической Церквей.

На выставке, которая будет открыта с 10 октября по 3 декабря, представлены 36 икон из коллекций Музея русской иконы и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Все они датированы 17-18 веками, которые были ознаменованы ростом интереса русских живописцев к итальянскому искусству и его широким распространением в светской среде.

"Мы также взяли на себя смелость привезти две работы 20 и 21 века, показывающие, как было осмыслено, но осталось жить в древнее искусство иконы: это работа Владимира Татлина 1916 года "Композиция с прозрачными плоскостями" и сделанная из металлических прутьев скульптура "Богоматерь Великая Панагия" Дмитрия Гутова", - сказала куратор выставки, руководитель научно-исследовательского сектора Музея Рублева Лидия Евсеева.

Посетители выставки смогут увидеть произведения известных мастерских, как, например, "Преображение", созданное в московской Оружейной палате в конце 16 века, так и работы из Поволжья, Каргополя и Прикамья, где стали развиваться собственные направления иконописи.

"Выставка обязана своим рождением не только юбилею установления отношений между Россией и мальтийским орденом, но связана с текущим и очень важным моментом, когда установился диалог между Римско-католической и Православной церквями. Впереди лежит очень динамичный и интересный период, которому мы становимся свидетелями", - заявил бывший посол Италии в России, один из организаторов выставки Антонио Дзанарди Ланди.

"Выставка называется "Молитва и милосердие" - это два духовных столпа, которые объединяют и православных, и католиков, и в нынешнем мире с его сложностями это более чем актуально. Сейчас католики и православные не столько противопоставляются друг другу, сколько подчеркивают свое единство. Во-вторых, молитва и милосердие - это еще, можно сказать, девиз Мальтийского ордена, с которым этот проект связан", - рассказала глава научного отдела Музея русской иконы Юлия Бузыкина.

По ее словам, представленные на выставке экспонаты не только демонстрируют связь времен, но связаны с довольно насыщенным периодом отношений России и Мальтийским орденом - от первого посольства Петра Толстого до вручения Павлу Первому титула магистра ордена.

"Это, естественно, образы Христа, Богоматери, великих святых, а также монахов - поскольку большая часть русских святых были монахами, а основная роль монастырей на Руси была именно связана с милосердием - они занимались тем, что делали на Святой земле ордена: лечением, образованием, помощью бедным - то есть преподобные являются ключевыми фигурами русской святости", - отметила Бузыкина.

Аналогичные параллели между русским монашеством и Мальтийским орденом провела и Лидия Евсеева, рассказавшая об истории создания выставки.

"Мы получили приглашения от посла России при Ватикане и Мальтийском ордене и решили сделать несколько культурологическую выставку - не просто привезти произведения искусства, но и показать эту общность Ордена и России. Тем более, исторических фактов достаточно", - отметила она.

"Это ведь орден монашествующего типа. Он возник в 11 веке на базе госпиталя - и в этом же веке в Киево-Печерском монастыре возник первый госпиталь - эти совпадения и параллели говорят, что жизненные идеалы были общими", - заключила куратор выставки.