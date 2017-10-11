В Брюсселе храм решил продавать пиво, чтобы избежать сноса

Брюссельская церковь Святой Екатерины находится на грани закрытия, поскольку ее приход сократился до минимума. Чтобы найти способ свести концы с концами, а также выручить средства на реставрацию храма, находчивый пастор решил варить «церковное» пиво, сообщает «Вокруг света».

Церковь Святой Екатерины заключила контракт с местной пивоварней на выпуск пива «Сент Кэт» с нежным фруктовым вкусом.

«Пенный напиток, полный жизни - это же образ церкви», - смеется католический пастор Джереми Шауб.

Пиво сварено по старинному рецепту Ордена цистерцианцев, сохранившемуся с 1800 в. Элемент современности внесли экзотические фруктовые ароматы. Это некрепкий напиток: «Сент Кет» содержит всего 7% алкоголя, гораздо меньше, чем его конкуренты, но вполне соответствует международным нормам для лагера - традиционного светлого пива.

«Сент Кэт» будет продаваться в церковной лавке, а также в ресторанах и кафе, расположенных в парке вокруг неоготического памятника архитектуры. Пока было выпущено всего 50 тыс. бутылок - это стартовое количество, необходимое бизнесменам, чтобы определить, насколько новый напиток будет пользоваться популярностью у потребителя.