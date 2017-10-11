В Пакистане стала чаще проявляться дискриминация религиозных меньшинств

В Пакистане все чаще проявляется дискриминация религиозных меньшинств. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на fides.

К примеру, власти округа Синдх на юге Пакистана, опубликовали недавно оповещение о найме работников в местные административные органы полиции, в том числе строителей-ремонтников, автомехаников, рабочих и уборщиков. В условиях найма уборщиков указывается «принимаются только не мусульмане». Это типичное проявление «институализированной» религиозной дискриминации, то есть открыто и системно поощряемой органами власти.

«Эта формулировку, к примеру, можно трактовать как злостное нарушение статьи 26 конституции Пакистана, – отмечает в интервью агентству Fides Анжум Джеймс Павел (Anjum James Paul), профессор-католик из Пакистана и президент Союза учителей пакистанских меньшинств. – В ее положениях недвусмысленно утверждается «не дискриминационный» подход в обеспечении равных прав всех граждан на работу, доступ в общественные места и прочие права».

«Это явная дискриминация, проводимая и поощряемая государством, – гневно подчеркивает Анжум Джеймс Павел. – Это не что иное, как унизительное и позорное отношение к религиозным меньшинствам. По действующей конституции, все граждане страны имеют равные права и обязанности. Давно пора положить конец подобным проявлениям дискриминации не только в общинных отношениях, но и в государственных органах и структурах. Правительство провинции Синдх должно исполнять свои конституционные обязанности, выделяя представителям религиозных меньшинств 5% должностей в органах власти и администрациях, и свято соблюдать их права в каждом приказе и распоряжении – но оно не считает нужным это делать, и ему это сходит с рук».

Тема дискриминации религиозных меньшинств в Пакистане ежегодно обостряется в общественных дискуссиях по случаю «Национального дня меньшинств», который празднуется в этом государстве 9 августа. «Праздник праздником, но немусульманские граждане Пакистана сплошь и рядом вытесняются на низшие, грязные и низкооплачиваемые работы – уборщиков, санитаров, метельщиков улиц, домашней прислуги», – говорит Самсон Саламат (Samson Salamat), активист правозащитной организации Rwadari Tehreek.

В Пакистане мусульмане не сегодняшний день составляют 90% от 180-миллионного населения страны; но в ней проживают еще и христиане, бахаи, буддисты, мусульмане-ахмади, индуисты, джайны, иудеи и сикхи.