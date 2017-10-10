Египет хочет привлечь паломников со всего к святыням на пути Святого Семейства

Египет желает привлечь паломников со всего мира, желающих пройти путем Святого Семейства и поклониться его святыням, и с этой целью министр туризма Египта прибыл в Ватикан в поисках поддержки, сотрудничества и папского благословения.

Как сообщает "Православие.By", Яхья Рашид, министр туризма Египта, второй раз за этот год посетит Ватикан, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой и благословением для возобновления паломничества по пути Святого Семейства.

Планируется, что паломники пойдут поклониться тем святым местам, по которым прошел маршрут Богородицы, Иосифа и Младенца Иисуса, бежавших в Египет, чтобы избежать избиения младенцев, произведенного по указанию царя Ирода. По сообщениям ряда египетских изданий, министр Рашид везет Папе Франциску личное послание президента Египта Абдул-Фаттаха аль-Сиси с просьбой о поддержке, а также презентацию проекта «пути Святого Семейства в Египте», который, как надеются, получит благословение понтифика.

Ведущие туристические службы и политики Египта давно уже пытаются привлечь внимание потенциальных партнеров всего мира к организации христианского паломничества для поклонения святыням на пути Святого Семейства в Египте. В частности, визит Папы Франциска 28-29 апреля этого года рассматривался политиками и деловыми кругами туристической отрасли Египта как прекрасная возможность для привлечения внимания христиан всего мира к этой великой североафриканской стране и ее христианским святыням как прекрасным объектам паломничества по стопам Святого Семейства.

Папа Франциск в своих публичных речах во время посещения Египта несколько раз упоминал с благодарностью великое гостеприимство, оказанное Египтом Младенцу Иисусу, Иосифу и Марии во время их бегства от гибели. А накануне папского визита Надер Гуиргис, член специальной комиссии министерства туризма по проекту открытия маршрута паломничества «Путь Святого Семейства», упоминал об исторических гипотезах, основывающихся на кратком Евангельском рассказе об этом событии и апокрифических «Евангелиях детства», согласно которым пребывание Святого Семейства в Египте могло исчисляться целым рядом лет.

Отметим, что 9 мая этого года Яхья Рашид, министр туризма Египта, уже посещал Ватикан, где сделал презентацию туристической программы под названием «Путешествие Святого Семейства». В этой связи информационные агентства Египта сообщали о контактах ведущих туристических фирм Египта с туристической службой Ватикана l'Opera Romana Pellegrinaggi, занимающейся организацией христианских паломнических туров по всему миру, с целью рекламы египетских христианских памятников и святынь как объектов поклонения для паломников всего мира.