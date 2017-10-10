Найден "перстень царя Соломона", который якобы давал ему магическую власть

Обнаружен предполагаемый перстень-печатка царя Соломона, якобы дававший ему магическую власть, но эксперты сомневаются в его возрасте и принадлежности.

Как сообщает "Православие.By", перстень был обнаружен полицией при аресте контрабандиста в центральной провинции Амасья среди конфискованных у него артефактов, в числе которых также пять золотых табличек, испещренных надписями с одной стороны, золотая фигурка быка и бронзовый амулет – оба предмета с надписями на древееврейском языке. Бронзовый перстень, приписываемый библейскому царю Соломону, якобы давал ему власть над духами и демонами, а также способность говорить с птицами и зверями.

Но турецкие ученые-эксперты предварительно оспаривают возраст и принадлежность перстня и предполагают, что он, скорее всего, средневекового возраста, то есть был изготовлен много позже времени правления Соломона (Шломо) – сына царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы), третьего иудейского царя. Период его правления (приблизительно 967-928 года до н.э.) считается временем наибольшего рассвета и процветания объединенного Израильского царства.

«Чиновники министерства культуры и туризма заявили, что действуют строго в установленном законом порядке, и артефакты будут обязательно выставлены для публичного обозрения в музее после того, как появится официальное заключение экспертов, – говорится в сообщении. – Сейчас идет полицейское расследование, чтобы установить для начала, каким образом, от кого и откуда эти артефакты попали к контрабандисту».

Власти Турции давно уже борются с нарастающим контрабандным потоком древностей в страну, который идет, главным образом, из разрушенной гражданской войной соседней Сирии. На днях полиция, к примеру, конфисковала в Анкаре по другому делу о контрабанде Библию эпохи Византийской империи приблизительной стоимостью в 1,5 млн. долларов, и арестовала в качестве подозреваемого сирийца, который пытался вывезти ее за границу.