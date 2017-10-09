В Сирии восстановлением христианских святынь займется группа из представителей РПЦ и РКЦ

Создана рабочая группа Русской православной церкви и Римско-католической церкви. Эта группа сейчас составляет каталог разрушенных церквей, и мы будем помогать их восстанавливать.

Об этом сообщает "Правмир" со ссылкой на председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Илариона.

Он отметил, что, “помимо церквей, надо будет помогать людям восстановить их жилища, многие дома там разрушены либо повреждены”, а “для этого потребуются усилия государства и христианских Церквей”.

Он напомнил, что некоторые сирийские храмы полностью уничтожены, многие монастыри разрушены или разграблены.

“Речь в первую очередь должна идти о масштабных проектах гуманитарного характера. Прежде всего нужно создать для людей, в том числе христиан, все условия для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности”, – заявил митрополит.