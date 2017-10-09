На въезде в Лас-Вегас установили кресты с сердцами, в память о погибших от кровавой стрельбы

На въезде в Лас-Вегас установили кресты с сердцами в память о жертвах кровавой стрельбы. Об этом сообщает 5.UA.

Над мемориалом работал плотник Грег Занес. 66-летний пенсионер приехал сюда из Чикаго, преодолев 3200 км, чтобы таким образом почтить память погибших. Эти символы должны простоять 40 дней, а затем будут переданы семьям погибших.

Напомним, в ночь на 2 октября Стивен Педдок, гражданин США из штата Невада, расстрелял из автомата зрителей концерта кантри-музыки, проходившего под открытым небом на бульваре Лас-Вегас-Стрип. В результате атаки в центре Лас-Вегаса, по последним данным, погибли 59 и ранено 527 человек.