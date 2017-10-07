Патриарх Иерусалима возглавит торжества в честь 170-летия Русской Духовной Миссии

170-летие основания в Святой Земле официального представительства Русской Духовной Миссии отметят в Иерусалиме 22 октября.

Как сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии, в этот день в Троицком соборе в Иерусалиме будет совершена Божественная литургия, которую возглавит Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил.

Вечером того же дня в концертном зале «John Paul II Auditorium» гостиничного комплекса «Notre Dame of Jerusalem Centre» по адресу Иерусалим, ул. Ха-Цанханим, 3 состоятся праздничный торжественный акт.

В программе вечера: официальная часть; премьера документального фильма «170 лет служения в Святой Земле»; выступление хора сестер Горненского женского монастыря.

В мероприятии примут участие иерархи Русской и Иерусалимской Православных Церквей, главы дипломатических миссий, представители общественных организаций Израиля, пресса и широкая общественность.

*** Вопрос об учреждении в Иерусалиме представительства Русской Церкви впервые был поднят в 1816 году в связи с трудностями, которые испытывали в Палестине паломники из России.

В 1842 году Священный Синод принял решение о направлении в Иерусалим архимандрита Порфирия (Успенского). В своем отчете Синоду отец Порфирий говорит о целесообразности создания Русской Духовной Миссии в Святой Земле, которая послужила бы знаком "видимого единения церквей Иерусалимской, Антиохийской и Российской”, осуществляла миссионерскую деятельность, помогала устройству школ и семинарий и заботилась о русских паломниках.

В 1847 году император Николай I своей резолюцией утвердил основание Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.