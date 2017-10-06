В США в монастырь передан ковчег с мощами святых украинской земли

В США в монастырь святого Николая в Форт-Майерсе по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия передан в дар ковчег с мощами святых украинской земли.

Как сообщает сайт собора, настоятель Ильинского храма Киева протоиерей Виталий Косовский и архидиакон Сергий Косовский встретились с игуменом монастыря святого Николая архимандритом Александром (Беля) и братией.

Протоиерей Виталий отметил, что Николаевский монастырь - очень благодатное место, где чувствуется намоленность. Также отец Виталий рассказал, что слышал, как ураган Ирма двигался прямо на монастырь, но молитвенным заступничеством старца Иоанна буря отступила от обители и обошла ее.

После утренней Божественной литургии протоиерей Виталий Косовский отслужил панихиду у гробницы схиархимандрита Иоанна (Льюиса) – основателя монастыря.