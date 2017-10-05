В Израиле археологи обнаружили затерянный библейский город

Археологи нашли на территории тренировочной базы израильских войск следы города эпохи Первого Храма, считавшегося навсегда утерянным после землетрясения.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на агентство "Jewish Press", раскопки проводились рядом с городом Бейт-Эль в Самарии. Ученые выяснили, что изначально жителями поселения были всего несколько десятков человек. В период персидского господства в Палестине и эпоху Хасмонеев (II-I века до нашей эры) населенный пункт разросся до города.

"Это удивительное открытие! Мы нашли ключи от дверей жилых домов, инструменты, которые использовались евреями, и строения, относящиеся к тому периоду (Первого Храма)", - делится Евгений Ахаронович, археолог администрации Бейт-Эля.

Ученые выяснили, что в период господства римлян город долгое время оставался заброшенным. Однако уже в византийский период он стал заселяться христианскими монахами, которые построили здесь монастырь. Археологи раскопали церковь, монашескую трапезную и очень хорошо сохранившуюся баню.

"Византийское поселение продолжало существовать вплоть до вторжения мусульман в VII веке, когда оно было разрушено, а христианские жители изгнаны. Их место заняли мусульмане. Находки, относящиеся к тому периоду, включают склады с большим количеством бочек, которые использовались для торговли оливковым маслом", - рассказывает Ахаронович.

По его словам, город буквально ушел под землю в результате землетрясения 748 года и с тех пор считался навсегда утерянным.