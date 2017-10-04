Жителей Кении на работу возит поезд-церковь

Жителей Кении на работу развозит поезд, в котором им читают проповеди несколько христианских пасторов.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Religion News Service", поезд каждый день превращается в церковь, верующие поют и танцуют, а затем слушают проповедь. Некоторые из местных жителей берут с собой в поезд Библию, а другие пассажиры открывают ее в своих телефонах. Пасторы считают, что поезд – хорошая альтернатива церкви, так как у многих не хватает времени на ее посещение.

"Нам удалось помочь многим в решении их проблем. Мы молились за больных, за безработных. Некоторые люди потом вернулись и рассказали, что их жизнь изменилась к лучшему", - приводит издание слова 41-летнего пастора Майкла Мбого.

Многие малоимущие пассажиры катаются на крыше поезда, чтобы не платить за проезд, часто при этом срываются и гибнут. Пасторы также читают проповеди этим людям и помогают им.