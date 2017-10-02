В Ливии обнаружили место захоронения коптов, замученных исламистами в 2015 году

Место захоронения коптов, жестоко убитых боевиками «Исламского государства» в 2015 году в Ливии, обнаружено. Об этом заявил 28 сентября генеральный прокурор Ливии Садик ас-Сур, сообщает "Благовест-Инфо".

В настоящее время начаты раскопки на месте братской могилы, где покоятся тела 21 египетского христианина. Все они были причислены к лику святых мучеников Коптской Церковью.

Установление предполагаемого места захоронения стало возможно после ареста человека, обвиняемого в соучастии в расправе, в ходе которой джихадисты перерезали горло своим жертвам.

Прокурор ас-Сур также сообщил, что установлено место самой расправы – это пляж возле отеля в городе Сирт. Он добавил, что властям Ливии известно имя оператора, заснявшего сцену казни.

Новость об установлении места захоронения новомучеников вызвала широкий резонанс в коптской общине Египта – в особенности в провинции Эль-Минья, откуда родом было большинство убитых. Родственники убитых собрались у МВД Египта, требую подтверждения этой информации и возращения на родину тел их близких, прославленных в лике святых. К настоящему времени в Стране пирамид уже освящено несколько церквей и часовен в честь Ливийских мучеников.

Группа египетских коптов в составе 21 человека была похищена в Ливии в начале января 2015 года. Все эти люди прибыли в соседнюю страну на заработки.

15 февраля джихадисты опубликовали в интернете видео, на котором запечатлено зверское убийство христиан. Уже чрез неделю после их мученической кончины коптский Патриарх Тавадрос II включил их имена в синаксарь мучеников Коптской Церкви.