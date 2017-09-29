В Израиле задержали двух арабов, которые планировали теракт на Храмовой горе

Власти Израиля задержали двух израильских арабов, предположительно, планировавших теракт на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на израильскую антитеррористическую спецслужбу ШАБАК.

Согласно заявлению ШАБАК, в ходе операции 17 сентября были задержаны три израильских араба, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ, двое из них предположительно готовили теракт на Храмовой горе в Иерусалиме, аналогичный атаке 14 июля. Все трое - жители арабского города Умм-эль-Фахм в Хайфском округе.

"Спустя некоторое время после теракта на Храмовой горе в июле два жителя Умм-эль-Фахма готовили аналогичную атаку на территории комплекса", - приводится в документе заявление высокопоставленного представителя ШАБАК.

В ходе операции также были изъяты пистолеты и боеприпасы, которые задержанные планировали использовать во время готовящегося теракта.

Святыня иудаизма и ислама в Иерусалиме, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была 14 июля использована боевиками для нападения на израильских полицейских, два из которых были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе.