В Греции археологи обнаружили руины храма Артемиды, который искали более 100 лет

Швейцарские археологи в Греции нашли развалины храма Артемиды, который искали более 100 лет.

Как сообщает "Экспресс" со ссылкой на ВВС, святилище нашли на участке Эритрее на греческом острове Эвбея. Строение располагалось у подножия холма Палеоекклисия, рядом с рыбацкой деревушкой Амаринтос.

Сначала храм искали по подсказкам древнегреческого географа Страбона. Однако эти поиски были неудачными. Как выяснилось, древний ученый ошибся. Около 100 лет храм искали за 11 км от места, где были его руины.

Богиня Артемида была у древних греков одной из самых почитаемых. Храм, скорее всего, построили в VI - IV веках до нашей эры.