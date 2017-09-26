В Париже открылась уникальная выставка о 2000-летней истории христианства на Востоке

В парижском Институте арабского мира 25 сентября состоялся вернисаж и предпоказ уникальной выставки на тему «Христиане Востока. Двухтысячелетняя история».

Данная экспозиция получила самую активную поддержку от французского государства и вызвала широкий резонанс в европейской прессе, сообщает Православие.Ru.

В торжественном акте открытия выставки приняли участие Президент Франции Эмманюэль Макрон и Президент Ливана Мишель Аун. Мероприятие состоялось в присутствии важных светских и религиозных лидеров Французской Республики, духовенства.

Основной целью проведения выставки в Париже является стремление ее организаторов показать, что христиане Большого Ближнего Востока являются неотъемлемой, основополагающей частью культуры и истории арабского мира, что исторически они глубоко вовлечены в политическую и интеллектуальную жизнь региона, что христианская философия и духовный опыт христиан оказали важнейшее значение в развитии и становлении столь сложного ближневосточного общества.

Организация уникальной экспозиции заняла около двух с половиной лет. Результатом столь длительной и кропотливой работы стала возможность лицезреть собранные воедино ценнейшие экспонаты афинского Византийского музей, Лувра, Британского Музея, Византийского музея г. Берлин, йельской Art Gallery, а также артефакты из частных коллекций, священные предметы христианских общин и храмов Ближнего Востока и не только.

Многие из экспонатов выставки впервые представлены на публике. Среди них – Евангелие Рабулы (сирийский манускрипт VI века), фреска с изображением Пресвятой Богородицы (Музей Бейрута, XII век), а также старейшие христианские фресковые композиции из античного города Дура-Европос (III век, Сирия). Именно на этих фресках изображен самый древний дошедший до нас лик Иисуса Христа.

Выставка поделена на четыре хронологические части: Античность, Средние века, период Османского завоевания, современное христианское искусство Ближнего Востока.

Посетить выставку можно с 26 сентября по 14 января.