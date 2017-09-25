В США мужчина открыл стрельбу в храме: есть жертвы
12:17, 25 сентября 2017Мир
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Фото: wkrn.com
В штате Теннесси (США) мужчина открыл огонь по прихожанам церкви. В результате погибла женщина, восемь человек, включая нападающего, получили ранения. Об этом сообщают "ФАКТЫ. ICTV " со ссылкой на "WKRN.com".
По предварительной информации, 26-летний афроамериканец прибыл в церковь на внедорожнике в обед, вошел в здание и начал стрелять.
Пятерых пострадавших и стрелка госпитализировали. Двое людей в критическом состоянии.
Сейчас мотивы нападавшего не установлены.
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