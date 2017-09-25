В США мужчина открыл стрельбу в храме: есть жертвы

В штате Теннесси (США) мужчина открыл огонь по прихожанам церкви. В результате погибла женщина, восемь человек, включая нападающего, получили ранения. Об этом сообщают "ФАКТЫ. ICTV " со ссылкой на "WKRN.com".

По предварительной информации, 26-летний афроамериканец прибыл в церковь на внедорожнике в обед, вошел в здание и начал стрелять.

Пятерых пострадавших и стрелка госпитализировали. Двое людей в критическом состоянии.

Сейчас мотивы нападавшего не установлены.