В Мексике из-за землетрясения рухнула колокольня, построенная первыми колонизаторами
16:22, 21 сентября 2017Мир
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Фото: ria.ru
Знаменитая церковь XVI века, построенная на доколумбовой пирамиде Чолула в мексиканском штате Пуэбла, лишилась колокольни в результате землетрясения. Об этом сообщают "РИА Новости".
По словам одного из очевидцев, церковь стоит "обезглавленная", а на земле вокруг разбросаны обломки колокольни.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Погибли 138 человек.
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