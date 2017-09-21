В Мексике из-за землетрясения рухнула колокольня, построенная первыми колонизаторами

Знаменитая церковь XVI века, построенная на доколумбовой пирамиде Чолула в мексиканском штате Пуэбла, лишилась колокольни в результате землетрясения. Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам одного из очевидцев, церковь стоит "обезглавленная", а на земле вокруг разбросаны обломки колокольни.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Погибли 138 человек.