В Австрии открыли церковь пяти религий

15:33, 20 сентября 2017
Мир
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Фото: islam-today.ru

В Австрии торжественно открылся весьма необычный храм, в котором, по замыслу его автора, смогут молиться представители пяти основных религиозных конфессий страны – христианства, ислама, иудаизма, буддизма и индуизма.

Как сообщает Islam-today, храм пяти религий появился в муниципалитете Gramastetten, в котором проживают порядка пяти тысяч человек. По словам автора Йозефа Валшшовера, на строительство храма он потратил 250 тысяч евро.

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Примечательно, что местные восприняли появление необычного религиозного сооружения весьма восторженно, посчитав его символом надежды.

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«Надеемся, что это также символ того, что все мы – часть Австрии», - отметил один из местных приверженцев ислама.

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