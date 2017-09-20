В Австрии открыли церковь пяти религий

В Австрии торжественно открылся весьма необычный храм, в котором, по замыслу его автора, смогут молиться представители пяти основных религиозных конфессий страны – христианства, ислама, иудаизма, буддизма и индуизма.

Как сообщает Islam-today, храм пяти религий появился в муниципалитете Gramastetten, в котором проживают порядка пяти тысяч человек. По словам автора Йозефа Валшшовера, на строительство храма он потратил 250 тысяч евро.

Примечательно, что местные восприняли появление необычного религиозного сооружения весьма восторженно, посчитав его символом надежды.

«Надеемся, что это также символ того, что все мы – часть Австрии», - отметил один из местных приверженцев ислама.