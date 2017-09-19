В США семинария запретила выступление священника, который лояльно относится к геям

Семинария в католическом университете Америки отменила выступление популярного иезуитского священника Джеймса Мартина, который в своей последней книге выступил за большее сострадание церкви по отношению к геям. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Religion News Service".

После выхода книги в свет, некоторые консервативные католические сайты и писатели осудили мнение преподобного Джеймса Мартина. Они начали интернет-кампанию с целью оказать давление на семинарию, собирающуюся предоставить священнику площадку для выступления.

Преподобный Джеймс Мартин настаивал, что не собирается обсуждать с гостями свою книгу об ЛГБТ-сообществе, кстати, одобренную двумя кардиналами и тремя епископами в США. Он утверждал, что запланировал разговор об Иисусе.

Однако семинария все не дала священнику выступить, так как испытала "давление отрицательных отзывов от различных сайтов и социальных сетей". В свою очередь, администрация университета не поддержала отмену встречи с преподобным Джеймсом Мартином, так как ранее он неоднократно общался со студентами.

Известно, что в апреле 2016 года Папа Франциск назначил Мартина советником отдела связей Ватикана.