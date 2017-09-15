В Сирии восстанавливают разграбленный боевиками христианский храмовый комплекс Маалюля

Разграбленный боевиками христианский храмовый комплекс Маалюля восстанавливается ускоренными темпами. Один из храмов сможет принять прихожан в ближайшее время, сообщает ТАСС.

"Самым сложным было восстановить пещеру святой Феклы, она очень сильно пострадала. Как и церковь святого Ильи. Перед специалистами стояла непростая задача - сохранить исторические артефакты. Правда, некоторые памятники архитектуры пришлось создавать заново, поскольку они были утрачены", - рассказал сирийский инженер Ильяс Хиляль.

Четыре года назад Маалюлю захватили боевики Джебхат-ан-Нусры.

"Они крушили все, что могли. С особым остервенением выкалывали глаза христианским святым. Те иконы, которые они посчитали, что смогут продать за рубеж, тайно вывезти в Ливан, граница с которым всего в нескольких километрах от Маалюли - украли", - сообщил настоятель церкви св. Ильи отец Ильяс.

"А новые, недавно написанные монахинями [монастыря св. Феклы], просто сорвали со стен, сложили посредине храма, облили бензином и подожги. Рассчитывали сжечь одним махом и иконы, и сам храм", - добавил он.

Маалюля - небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском - языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Маалюли включает монастырь св. Сергия, монастырь св. Феклы, а также церковь св. Ильи. Последняя практический полностью готова для проведения служб.