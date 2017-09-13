Археологи выяснили, зачем майя использовали обсидиан в кровавых ритуалах

Археологи нашли в Гватемале уникальные обсидиановые камни, которые использовались во время человеческих жертвоприношений, находка позволяет понять многие ритуалы мезоамериканских народов. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "International Business Times".

"В одном захоронении обсидиановые камни были найдены в могиле для двух детей в возрасте от двух до четырех лет, которых принесли в жертву. Дети были погребены лицом к лицу, рядом с ними лежал длинный нож из обсидиана, а также обсидиановый камень", - говорится в статье.

В другом захоронении археологи нашли пять скелетов, каждый из которых принадлежал детям в возрасте до одного года. При этом четверо детей были положены в могилу в соответствии со сторонами света. Пятый ребенок был похоронен в юго-западном углу без обсидианового артефакта. В центре гробницы лежал большой кусок этого камня.

По мнению ученых, обсидиановый камень обладал "особым духовным или сверхъестественным значением для людей майя". Всего ученые нашли 42 ритуальных артефакта.

"В мезоамериканской традиции обсидиан имеет божественное происхождение и поэтому имеет сверхъестественную силу. В силу своей символической ценности обсидиан использовался во множестве мезоамериканских религиозных ритуалах", — утверждают члены исследовательской группы во главе с Казуо Аоямой из университета Ибараки в Японии.

При этом далеко не все гробницы майя имели обсидиановые артефакты, что говорит о том, что этот камень был в дефиците. Найденные погребальные предметы относятся к среднему доклассическому периоду цивилизации майя – с 899 по 400-е годы до нашей эры. Тогда, по мнению ученых, равнинный народ майя только начинал устанавливать торговые связи с жителями горных районов полуострова Юкатан.

"Обсидиан был редким товаром в майянской низменности в средний доклассический период и очень ценился за то, что из него делались высококачественные инструменты для резки", - утверждают археологи.

Считается, что ритуальные камни были установлены избранной частью общества майя, только они знали, как выполнять ритуал жертвоприношения. Эти жрецы, по мнению специалистов, затем стали элитой.

Обсидиан считался ритуальным камнем и у ацтеков. Ранее археологи, проводившие раскопки на месте ацтекской столицы Теночтилан (сейчас на этом месте находится город Мехико), нашли храм в честь бога ветра Ээкатля. Больше всего ученые были удивлены тому, что ацтеки использовали в качестве подношений своему божеству. У святилища они обнаружили скелеты младенцев, птиц, шипы кактусов, обсидиановые камешки и фигурки обезьян.

Кроме того, обсидиановые статуэтки, по-видимому, использовались во время ритуальной игры в мяч, участники которой затем приносились в жертву. Эту игру описывает испанский конкистадор Эрнан Кортес, которого ацтекский император Монтесума пригласил в Теночтитлан в 1519 году. Спустя два года европейцы взяли штурмом город, сравняв его с землей. Историки полагают, что ацтеки играли в мяч бедрами.