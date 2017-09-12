Индия пожаловалась на австралийскую рекламу, в которой бог Ганеши поедает мясо

Посольство Индии в Канберре направило дипломатическую ноту в департамент иностранных дел и другие ведомства правительства Австралии из-за рекламы с использованием образа индуистского бога Ганеши, поедающего мясо ягненка.

Как сообщают "РИА Новости", реклама впервые появилась 4 сентября, она доступна на всех основных мультимедийных сайтах. Двухминутный ролик был произведен компанией Meat and Livestock Australia, которая занимается маркетинговыми исследованиями для австралийских производителей мяса. По задумке авторов ролика, компания из представителей различных религий - богов, пророков, отцов-основателей - обедает за одним столом, а в конце они приходят к выводу, что их объединяет только одно - любовь к мясу барашка.

Изначально свое возмущение начали выражать представители индийской общины в Австралии. Также, по данным австралийских СМИ, звучали жалобы и из других стран, в том числе от проживающих в США индийцев.

В результате индийские дипломаты были вынуждены вмешаться в ситуацию, направив ноты в МИД, департамент коммуникаций и департамент сельского хозяйства, чтобы "привлечь их внимание к оскорбительной рекламе Meat and Livestock Australia, которая оскорбляет религиозные чувства индийского сообщества", говорится в пресс-релизе дипмиссии.

Бог мудрости и благополучия Ганеша является одним из самых популярных богов в индуизме и одним из самых узнаваемых его представителей. Он изображается в виде человека с головой слона. Ситуация с рекламой Meat and Livestock Australia усугубляется также тем, что она появилась в предпоследний день ежегодного фестиваля бога Ганеши.

Консульство Индии в Сиднее обратилось напрямую к компании Meat and Livestock Australia с просьбой отозвать рекламный ролик. Он все еще доступен в официальных аккаунтах компании в соцсетях. Представитель компании Эндрю Хоуи ранее, еще до официальной жалобы посольства, реагировал на критику, заявляя, что, включив за стол представителей различных конфессий, пытались показать "открытость, насколько это возможно", а в ходе создания ролика проводились "исчерпывающие исследования и консультации".

Компания Meat and Livestock Australia не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своих рекламных роликов. Так, в прошлом году в одной их рекламе, призывающей есть ягненка на День Австралии, критики увидели призыв к насилию в отношении веганов, а ролик ко Дню Австралии посчитали оскорбительным представители коренного населения страны.