В Татарстане во всех мечетях прочитают проповедь об экстремизме. Мусульманам расскажут об осуждении религией терроризма и истинных ценностях ислама, - сообщает Islam-today.

Сегодня в рамках республиканского месячника “Экстремизму – нет!” во всех мечетях Татарстана прозвучит вагаз об экстремизме. В своих вагазах имам-мухтасибы мечетей Татарстана расскажут об истинных ценностях Ислама и лжеценностях экстремистских группировок, совершающих преступления против человечества.

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин обратится к мусульманам в мечети «Тынычлык». В проповедях отметят, что ни один исламский источник или суннитский ученый не только не поощряет, но и осуждает деятельность террористических организаций.

В этом свете особо актуально звучат 103-105-ая суры Аль-Кахф: «Скажи: «Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо? Это — те, кто не уверовал в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в День воскресения Мы не отпустим им никакого веса (не придадим им никакого значения; или не поместим на чашу их добрых деяний ни одного праведного поступка)».