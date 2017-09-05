В Македонии неизвестные облили краской изображение Матери Терезы

Неизвестные осквернили мозаичное изображение Матери Терезы на стене одной из построек, расположенных на площади имени Скандербега в Скопье. Как сообщает Агенство религиозной информации "Благовест-инфо" со ссылкой на СМИ, образ сверху вниз был залит черной краской.

По словам местных жителей, инцидент произошел рано утром.

«Просто не верится, что в наши дни кто-то способен на такое. Мать Тереза известна во всем мире своей добротой и бескорыстием. Надеюсь, что злоумышленник ответит за свой поступок», - заявил один из местных жителей.

В настоящее время все еще не известно, кто осквернил лик католической святой, которая посвятила жизнь служению и благополучию других. Инцидент произошел в родном городе Матери Терезы, во время ежегодной акции памяти в ее честь, а также за день до годовщины смерти подвижницы.

Мать Тереза, в миру Агнес Гондже Бояджиу, (1910-1997) - католическая монахиня, основательница и генеральная настоятельница ордена «Сестры миссионерки любви», известна своей подвижнической жизнью, которую она посвятила благотворительности, служению бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира (1979). 4 сентября 2016 года причислена католической церковью к лику святых.